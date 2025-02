SAÚDE MENTAL

Lucas Lucco faz desabafo sobre depressão: 'Estou piorando'

Cantor revela dificuldades diárias e questiona impactos da doença em sua vida pessoal e profissional

O cantor Lucas Lucco voltou a falar abertamente sobre sua saúde mental nas redes sociais. Diagnosticado com depressão, ansiedade, Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o artista publicou um vídeo no fim de semana relatando momentos difíceis. >