VISUAL INUSITADO

Descubra por que Carmo Dalla Vecchia apareceu com bigode azul no ‘Mais Você’

Ator explica mudança no visual durante bate-papo com Ana Maria Braga

O ator Carmo Dalla Vecchia surpreendeu os telespectadores ao surgir com um bigode azul no programa Mais Você desta segunda-feira (10). Convidado para o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, o ator falou sobre sua participação na quinta temporada do The Masked Singer Brasil e revelou o motivo do visual inusitado. >