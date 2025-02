ENTENDA

Bárbara se irrita e expõe detalhes de briga com Monique Evans: 'Disse que era pra sumir da vida dela'

Apresentadora disse que precisou fazer um perfil falso para ter notícia dos netos

A declaração recente de Monique Evans, de que tinha um perfil falso no Instagram para acompanhar a vida da filha, Bárbara Evans, e dos netos, deixou o público chocado. Diante da repercussão, a jovem usou suas redes sociais para se manifestar.>

Bárbara publicou um texto em seus stories reforçando que não queria falar mais sobre o assunto, mas que, após a entrevista da mãe, achou necessário um posicionamento. “Não foi uma briga simples. Acredito que ela não lembre direito dos áudios que me mandou. Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe. Inclusive que para ela eu não existia mais e que era para eu sumir da vida dela. E foi isso que eu fiz. Foi uma opção e escolha dela, não minha!”, contou a modelo.>

Por fim, a influenciadora relembrou as condições clínicas da mãe, citando o borderline e a depressão: “Só quem convive com alguém que tem borderline e depressão entende do que estou falando. Sempre dei o meu melhor, mas tudo tem um limite”, finalizou.>