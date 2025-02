POLÊMICA

Narrador da Band é acusado de transfobia e nega envolvimento com perfil que fez ataque à deputada Erika Hilton

Sérgio Maurício diz que teve imagem usada por conta falsa e afirma estar tomando medidas jurídicas

O narrador da Fórmula 1 na Band, Sérgio Maurício, foi alvo de críticas nas redes sociais após um perfil no X (antigo Twitter), supostamente vinculado a ele, publicar um comentário transfóbico sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). A conta em questão chamou a parlamentar de “fake news humana” e a tratou de forma desrespeitosa. >

A repercussão foi imediata, e o perfil foi deletado pouco depois da publicação. Diante da polêmica, Sérgio Maurício negou qualquer relação com a conta e alegou que sua imagem foi utilizada sem autorização. “Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas”, declarou ao F5.>