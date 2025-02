PAREDÃO DO BBB 25

Juliette se posiciona e pede apoio para Vitória Strada permanecer no reality

Vencedora do BBB 21 comentou sobre falta de enredo para sucesso da edição

Nesta segunda-feira (24), a campeã do BBB 21, Juliette, usou seu perfil no X, antigo Twitter, para se posicionar a favor da permanência de Vitória Strada no BBB 25. É a segunda vez nesta edição que a paraibana pede apoio dos ‘cactos’ para a amiga. >