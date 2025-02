DESTINO FINAL: DELEGACIA

Com 18 anos, filho de Deolane Bezerra é detido após dirigir Ferrari sem habilitação

Automóvel está avaliado em R$ 4,8 milhões.

O filho da advogada Deolane Bezerra, Kayky Bezerra, de 18 anos, foi detido no último sábado (22) após dirigir uma Ferrari Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e em alta velocidade na zona leste de São Paulo. A SSP confirmou a operação. >

As detenções aconteceram durante a Operação Pancadão. Segundo relato dos policiais, Kayky fez manobras bruscas em alta velocidade, mas não apresentava sinais de embriaguez. O jovem não levava nada ilícito dentro do veículo. O automóvel dirigido por Kayky é uma Ferrari SF90 Stradale e está avaliada em cerca de R$ 4,8 milhões. >

Essa não é a primeira vez que um filho de Deolane é apreendido pela polícia em uma blitz. Em agosto do ano passado, Giliard Bezerra, filho mais velho, ostentava com um veículo avaliado em R$ 3 milhões com "irregularidades administrativas". À época, ele também não tinha carteira de habilitação >