CELEBRIDADES

Vídeo íntimo controverso teria motivado fim do namoro de Hariany Almeida e filho de Leonardo

Ex-BBB e Matheus Vargas anunciaram separação após suposta traição circular na web

H Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 16:46

Hariany Almeida e Matheus Vargas Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento entre Hariany Almeida e Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, chegou ao fim e um suposto motivo tem movimentado as redes sociais. De acordo com rumores, a ex-BBB teria recebido um vídeo comprometedor do ex-namorado, o que levou ao término do casal no último domingo (23). >

Nas imagens que circulam na internet, Matheus aparece com outra mulher e, em um trecho polêmico, tem o dedo do pé chupado. O vídeo teria causado desconforto em Hariany, que usou as redes sociais para confirmar a separação. “Em respeito aos meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam e não me questionem”, declarou a influenciadora.>

Até poucas semanas atrás, o casal demonstrava sintonia. Em janeiro, Hariany e Matheus estiveram na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo em Goiás, onde celebraram o aniversário de João Guilherme, irmão do cantor. Os dois assumiram o relacionamento em setembro de 2023.>