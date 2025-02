SAÚDE DO CANTOR

Equipe de Justin Bieber fala sobre rumores de recaída do cantor em drogas

Após especulações sobre sua aparência em Nova York, representantes afirmam que o cantor vive um dos melhores momentos da vida

A equipe de Justin Bieber se pronunciou sobre os rumores de que o cantor teria tido uma recaída no uso de drogas. Em entrevista ao site TMZ, um porta-voz negou as especulações e garantiu que Bieber está bem. “A narrativa constante de que Justin está usando drogas pesadas não é verdadeira. Ele está em um dos melhores momentos de sua vida”, afirmou o representante. >

De acordo com o porta-voz, os boatos sobre a saúde física e mental do artista são “exaustivos e lamentáveis”. Ele explicou que a aparência cansada de Bieber nas recentes fotos divulgadas se deve, principalmente, à sua rotina intensa como pai. “Ele passou parte da noite cuidando do filho, que também estava com dificuldades para dormir”, justificou.>