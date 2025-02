TÉCNICA DE BELEZA

Denise Richards revela inspiração para tratamento facial com esperma de salmão: 'Se ela faz, eu faço'

A ex-modelo confessou que decidiu fazer o tratamento de beleza por conta de Jennifer Aniston

Denise Richards decidiu fazer um tratamento inusitado no rosto: um peeling com esperma de salmão. Ela revelou que a inspiração para fazer o procedimento veio de Jennifer Aniston. A ex-modelo confessou que decidiu testar também depois que a atriz indicou o procedimento facial em meados de 2023. >

A ex-modelo admitiu que o tratamento facial com esperma de salmão “parece estranho”, mas que gosta de manter a mente aberta quando se trata de tendências de beleza.>

Aderido no Brasil por famosas como Virginia, tratamentos faciais com esperma de salmão são feitos para ajudar a pele a produzir mais colágeno, aumentar a renovação celular e melhorar a pigmentação e a inflamação. O mais famoso é o desejado por Denise Richards, chamado de peeling com esperma de salmão, ou PDRN.>