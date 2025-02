‘BATENDO PONTO’

Após cirurgia na vesícula, Isabel Veloso volta a ser internada às pressas: 'O dobro de dor'

Em tratamento contra câncer, a influenciadora teve que tirar pedras na vesícula na última sexta (21)

Dois dias após fazer uma cirurgia de retirada de pedras na vesícula, a influenciadora Isabel Veloso precisou ser internada novamente às pressas. Tratando de um câncer do tipo Linfoma de Hodgkin, Isabel se sentiu mal e teve que retornar ao hospital. Ela relatou estar sentindo muitas dores no corpo. >

Na última terça (18), a influencer recebeu o diagnóstico do problema de saúde na vesícula e se internou pela terceira vez naquela semana. No Instagram, a jovem que se tornou mãe no final de dezembro explicou que estava com pedras na vesícula.>