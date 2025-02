OPERAÇÃO

Isabel Veloso reaparece após nova cirurgia de emergência: 'Muito dolorida'

Influenciadora foi diagnosticada recentemente com pedras na vesícula

Isabel, que vive em cuidados paliativos por conta de um Linfoma de Hodgkin, compartilhou registros do pós-operatório em seus Stories no Instagram na noite de sexta-feira (21). Em tom bem-humorado, brincou sobre o retorno do port-a-cath, dispositivo utilizado para acesso venoso. "Me reencontrei com meu velho amigo", escreveu.>