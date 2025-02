PIORA

Com câncer, Isabel Veloso é internada às pressas após ter asfixia

Influenciadora teve piora após nascimento do primeiro filho

Isabel Veloso precisou ser internada às pressas após um quadro de asfixia. Sem respirar e com muita dor, a influenciadora de 18 anos segue no hospital.>

"Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente causando essas dores e asfixia", explicou Lucas. Além do tumor no pulmão, a jovem tem Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, sem cura.>

Há pouco mais de um mês, Isabel realizou o sonho de ser mãe e deu à luz Arthur. "Depois que Arthur nasceu, já fiz dois raio x pra ver meu pulmão e o tumor que tenho no mediastino. E assim, não está legal. Desde que Arthur nasceu, tive piora, teve surgimento de novos nódulos no outro pulmão. Eu tinha no direito e agora estou com nódulos no esquerdo também", explicou ela recentemente.>