CUIDADOS NA FOLIA

Glitter pode causar alergias e irritações; veja alternativas seguras

Especialistas alertam para os riscos do glitter tradicional e recomendam opções biodegradáveis

O Carnaval é sinônimo de brilho, cor e muita criatividade nos looks, mas o uso de glitter pode trazer riscos para a pele e para o meio ambiente. Dermatologistas alertam que as partículas do glitter tradicional, feitas de microplásticos, podem causar alergias, irritações e até microlesões na pele, especialmente em peles mais sensíveis, como a pele negra. >

A especialista Jéssica Souza explica que a remoção inadequada pode agravar esses problemas. “O atrito do glitter na pele pode torná-la mais propensa a irritações. O ideal é usar produtos como óleo de banho, cleansing oil e demaquilantes bifásicos, que removem o brilho com menos agressão”, orienta.>

Para quem não quer abrir mão do efeito cintilante, os produtos biodegradáveis são uma alternativa mais segura. Feitos com ingredientes naturais, eles evitam o impacto ambiental e são menos agressivos para a pele. “O glitter tradicional é plástico puro e contribui para a poluição. Já as versões ecológicas permitem curtir a folia sem culpa e com menos risco de reações alérgicas”, destaca a dermatologista.>