RECOMEÇO MUSICAL

Preta Gil lança nova música após internação e reflete sobre recomeços: ‘Ato de coragem’

A faixa 'Tudo Vai Passar' faz parte da trilha do filme Câncer com Ascendente em Virgem, que estreia em 27 de março

A nova faixa integra a trilha sonora do filme Câncer com Ascendente em Virgem, com estreia marcada para 27 de março. O longa, estrelado por Marieta Severo e Suzana Pires, aparece no videoclipe compartilhado por Preta nas redes sociais. Animada com o lançamento, a artista celebrou a música como um símbolo de força. “Seguir em frente é um ato de coragem, e acreditar que vai passar é também um exercício diário de fé”, escreveu.>