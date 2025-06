ESTADO GRAVE

Homem prensado em metrô de Salvador teve perfurações nas partes íntimas e está na UTI

Vítima também fraturou o fêmur e deve que passar por cirurgias, segundo familiares

O homem de 34 anos que ficou prensado entre um trem e uma plataforma na Estação Campinas, em Salvador, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Subúrbio. José Gonçalves sofreu uma perfuração retal - ocorrência de um rasgo ou buraco na parede do reto -, outra na bexiga e fraturou o fêmur, segundo familiares. >

O parente, inclusive, informou que a família considera entrar na Justiça para acessar as imagens de segurança do momento do acidente. Eles querem a comprovação de que havia algum agente no local que pudesse evitar o acidente. >