TURISMO

Bahia ganha 168 voos extras na alta temporada com expansão de companhia aérea

Serão no total 460 voos e 4.140 assentos, o que representa um aumento de aproximadamente 58%



Carol Neves

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 08:13

Abaeté anunciou voos extras Crédito: Divulgação

A Abaeté Linhas Aéreas vai reforçar sua malha aérea entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 para atender à crescente demanda durante o verão. No período, a única companhia 100% regional do Brasil colocará à disposição 460 voos e 4.140 assentos, o que representa um aumento de aproximadamente 58% na oferta total em comparação ao habitual, e 16% a mais do que na última alta temporada.

Desse total, 168 voos são operações extras, correspondendo a 1.512 novos assentos além da malha regular da empresa. As informações foram divulgadas pelo Alô Alô Bahia.

A iniciativa acompanha o crescimento do turismo na Bahia e a ampliação da malha internacional do Aeroporto de Salvador, que tem favorecido o fluxo de visitantes e fortalecido o transporte aéreo regional.

“Como única aérea 100% regional, temos agilidade para ajustar a oferta à demanda e garantir mais opções e previsibilidade aos passageiros”, explica Tiago Tosto, sócio-diretor da Abaeté.

Para o CEO da companhia, Héctor Hamada, o cenário internacional também influencia positivamente: “O aumento da conectividade de Salvador com outros países impulsiona todo o ecossistema aéreo e reforça nosso papel como ponte entre as cidades do interior e os centros de chegada de turistas”.