FIM DE RELACIONAMENTO

Ex-BBB Hariany anuncia término com Matheus Vargas, filho de Leonardo: 'Estou muito mal'

A influenciadora usou as redes sociais para desabafar sobre o fim do relacionamento

H Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 22:32

Hariany e Matheus Vargas Crédito: Reprodução/Instagram

Neste domingo (23), Hariany Almeida, ex-participante do "Big Brother Brasil", revelou aos seus seguidores que não está mais namorando Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. A influenciadora usou os Stories de seu Instagram para desabafar sobre o fim do relacionamento e compartilhar a dor que está sentindo. >

“Em respeito aos meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, escreveu Hariany, demonstrando a dificuldade com a situação.>

Matheus Vargas, cantor e quinto filho do sertanejo Leonardo, não se manifestou publicamente sobre o término até o momento. Ele é fruto do relacionamento do cantor com Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split.>