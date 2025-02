DESABFO DE MÃE

Luana Piovani fala sobre relação com filho: 'Lavo as minhas mãos'

Atriz comenta mudança na convivência com Dom, que vive no Brasil com o pai, Pedro Scooby

H Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 20:49

Em uma entrevista recente ao podcast Pod Sim, Pod Não, Luana Piovani abriu o coração sobre a atual dinâmica de sua relação com Dom, seu filho de 13 anos. O primogênito, que morava com a atriz em Portugal, decidiu se mudar para o Brasil há cerca de um ano, optando por viver com o pai, Pedro Scooby. >

Luana, que mora em Portugal com os outros dois filhos do ex-casal, Bem e Liz, de 10 anos, comentou sobre a mudança e os desafios da nova configuração familiar. “Dom não mora mais comigo, não sou responsável pela educação dele. Ele está aqui em casa passando férias. Às vezes, chamo a atenção e é isso. Mas não é uma parte que me cabe mais”, explicou a atriz, deixando claro que sua função agora se limita ao papel de mãe durante as visitas.>

Sobre as regras de convivência e o uso de telas por seu filho, Luana foi enfática. “Eu não posso, nas férias dele, criar um problema, uma proibição para algo que ele não tem na vida diária. Estou como Pôncio Pilatos: 'Lavo as minhas mãos'. É um grande alívio”, desabafou, revelando o distanciamento que sente ao não estar mais no controle diário da educação de Dom.>

A atriz também falou sobre a diferença de estilos de criação entre ela e Pedro Scooby, afirmando que, apesar de discordar em alguns pontos, respeita a maneira como o ex-marido educa o filho. "Eu oro, rezo, falo com ele [filho], tento trazê-lo para perto das coisas de qualidade. Mas eu já não entro mais na educação diária porque ele não está na minha rotina. Eu sou agora a mãe das férias. Agora comigo em casa é quase tudo bom", contou Luana.>

Durante o bate-papo, a atriz se mostrou emocionada com os elogios de Dom sobre sua educação. “Qualquer coisa que você pisa fora da linha… Se você vai abrir o armário para aprontar algo, é como se minha mãe aparecesse dentro dele para brigar com você”, disse Dom aos risos, elogiando o rigor de Luana. "Mas eu acho que ela é uma excelente mãe", completou.>