SEITA E TRAIÇÃO

Grávida de Taubaté quebra o silêncio e revela os bastidores da farsa que enganou o Brasil

Maria Verônica fala pela primeira vez sobre o episódio que enganou o Brasil em entrevista emocionada ao SBT

Maria Verônica, famosa por se passar por uma mulher grávida de quadrigêmeos em 2012, concedeu uma entrevista reveladora ao programa Domingo Legal neste domingo (23), onde compartilhou detalhes inéditos sobre o episódio que a colocou no centro de uma grande polêmica nacional. >

Emocionada, Maria falou sobre o período em que simulou a gravidez e revelou que, na época, ela fazia parte de uma “seita” que a envolveu em rituais e a influenciou a seguir com a farsa. Ela confessou que sua intenção inicial nunca foi atrair a atenção da mídia, mas que, com o tempo, ela foi levada a acreditar na própria mentira. “Fiquei 13 anos em silêncio, poderia continuar o resto da minha vida. Estou aqui porque queria dizer para as pessoas que, tudo que ouviram a mídia falar, existia um pouquinho mais. Eu posso ter tido um problema psicológico. Mas o demônio ali, também existiu”, disse Maria Verônica, referindo-se ao contexto espiritual que a envolveu.>