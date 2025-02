'AINDA ESTOU AQUI' NA FOLIA

Salvador estuda transmitir Oscar durante domingo de Carnaval, diz Bruno Reis

Equipe está fechando contas para definir viabilidade do projeto

"Em relação à transmissão do Oscar, nossa equipe deve estar fechando as contas para me trazer qual investimento e quais ações que a prefeitura precisa realizar, inclusive infraestrutura para montar. Mas se for algo viável e possível, tenho toda disposição para poder proporcionar esse momento à cidade", afirmou Bruno. Outras cidades, como o Rio, já confirmaram que terão um telão para acompanhar a possível vitória do filme e de Fernanda Torres, que concorre na categoria Melhor Atriz.>