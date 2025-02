BILHETERIAS

Sucesso internacional, ‘Ainda Estou Aqui’ fatura R$ 110 milhões em bilheteria ao redor do mundo

Longa brasileiro concorre ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz

Dados do IMDb Pro apontam que história de Eunice Paiva foi divulgada para inúmeros estrangeiros em todo o mundo. Nos Estados Unidos, onde estreou no dia 17 de janeiro, o filme arrecadou U$ 113 mil – aproximadamente R$ 698 mil – no fim de semana de lançamento, chegando a um total de US$ 1 milhão, cerca de R$ 6,3 milhões, até o momento.>

O grande destaque, no entanto, vem da América Latina, mais especificamente da terra de origem do filme. Lançado em 7 de novembro de 2024, o filme estreou com R$ 7,9 milhões de arrecadação e já acumula um total superior a R$ 93,5 milhões até agora – o que tende a aumentar se a obra inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva for coroada o melhor filme internacional da temporada.>