FILME

'Ainda Estou Aqui' vence Goya, principal premiação do cinema espanhol

Longa brasileiro foi considerado de Melhor Filme íbero-americano

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 07:18

Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui Crédito: Divulgação

O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, conquistou o prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-americano, marcando uma importante conquista para a produção brasileira. A obra competia com filmes como "Agarra-me Forte" (Uruguai), "O Jóquei" (Argentina), "No Lugar da Outra" (Chile) e "Memórias de Um Corpo que Arde" (Costa Rica/Espanha). Esta vitória histórica representa a primeira vez que uma produção brasileira é indicada e vence nesta categoria, considerada uma das mais prestigiadas do cinema espanhol. >

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o filme acompanha a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, interpretada por Fernanda Torres. A trama retrata a luta de Eunice contra a violência do regime militar nos anos 1970, após a prisão e desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello.>

O filme recebeu críticas positivas, incluindo um selo de "Fresh" no Rotten Tomatoes, com uma aprovação de 94% da imprensa especializada. Além disso, "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao Oscar 2025, marcando sua estreia nas principais premiações internacionais. A obra concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres foi indicada como Melhor Atriz.>

Outra premiação>

Embora tenha sido nomeado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards 2025, o filme brasileiro não levou a estatueta, que foi para "Emília Perez", produção francesa. >