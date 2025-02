CARNAVAL

Autora de samba-enredo, Anitta não deve acompanhar desfile da Unidos da Tijuca no Rio

Cantora é uma das autoras do samba Logun-Edé: Santo Menino que Velho Respeita

A cantora Anitta, uma das autoras do samba-enredo da Unidos da Tijuca, não deve acompanhar o desfile da escola de samba no Rio de Janeiro. A agremiação será a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira (3).>

O motivo da ausência, segundo a própria artista, é a agenda apertada durante o Carnaval. "Uma pena. Eu tenho show em São Paulo no dia. Ainda tô tentando dar um jeitinho, mas não vou conseguir estar na Sapucaí nesse dia específico. Coração apertado", disse a cantora ao UOL. >

A presença de Anitta no desfile da Unidos da Tijuca vem sendo especulada nas redes sociais. Ela é uma das autoras do samba-enredo "Logun-Edé: Santo Menino que Velho Respeita", que conta a história do orixá filho de Oxóssi e Oxum.>