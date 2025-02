FAMOSOS

Web analisa reação de Anitta com convite para ser madrinha do filho de MC Daniel

Cantor foi bastante criticado; entenda os motivos

No vídeo publicado nas redes sociais, o artista fala sobre o carinho que sente pela amiga e lembra que ela foi uma das pessoas que mais ajudou o casal desde o início do relacionamento. "Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola, mas é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e, principalmente, com a Lorena em um momento delicado marcou nossas vidas. Por isso, nós três decidimos fazer um convite especial", escreveu na legenda.>