DEU RUIM

Virgínia Fonseca é condenada após ser processada por seguidora; entenda

No entendimento do juiz, vítima confiou na influenciadora e foi lesada

No entendimento do juiz, a influenciadora teve responsabilidade civil sobre a venda do item, inclusive porque a reputação da influenciadora fez com que a consumidora se sentisse segura em comprar o produto e acreditar que ele seria entregue. Virgínia tentou contestar e entrou com recurso, que foi negado. A empresa de hospedagem do site e um comércio de acessórios também foram condenados.>