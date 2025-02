CONCORDA?

Sincerão mudou de dia? Gracyanne Barbosa diz que BBB 25 está chatíssimo de assistir

Influenciadora deu a real para confinados e lembrou que eles estão em um jogo

Para colocar fogo na casa, Gracyanne já voltou com sangue no olho e teve uma discussão acalorada com Diogo Almeida. Ela confrontou o brother pelas atitudes que teve com Aline Patriarca. “Eu não deixei de te admirar, Diogo. Você é inteligente, só não te admiro como homem. Como homem, eu te achei um m****. E continuo achando”, disse.>