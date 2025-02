VEJA FOTOS

Aos 62 anos, Zezé Di Camargo tira a camisa em ensaio com esposa e exibe boa forma

Primeira filha do casal nasceu há pouco mais de um mês

Zezé Di Camargo, de 62 anos, e Graciele Lacerda, 44, fizeram um ensaio fotográfico juntos. O casal posou com a primeira filha deles, a pequena Clara, que nasceu há pouco mais de um mês, no dia 25 de dezembro. Além da pequena, o casal também incluiu outros "filhos" no ensaio: os animais de estimação.>

Nas imagens, Zezé tirou a camisa e surpreendeu com sua boa forma. Ele e Graciele passaram por diversas tentativas de Fertilização in Vitro antes de conseguir engravidar da menina. "Registros em família. Atualizamos a foto com nossos filhos de quatro patas, antes com a Clara na barriga e agora ela conosco", escreveu a mãe da menina na legenda.>