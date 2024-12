'MÁGICO'

Graciele Lacerda faz relato sobre parto de filha com Zezé Di Camargo

A bebê nasceu na manhã do dia 25 de dezembro

A influenciadora Graciele Lacerda publicou na segunda-feira, 30, um vídeo mostrando o momento do parto de Clara, fruto do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. A bebê nasceu na manhã do dia 25 de dezembro. O parto estava previsto para janeiro.