FAMOSOS

Wanessa Camargo será madrinha da irmã Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Wanessa reagiu emocionada e surpresa ao convite. "Ser madrinha da irmã. Não sabia que podia"

"Foi tão difícil escolher os padrinhos da Clara! Graças a Deus, temos muitos amigos e pessoas maravilhosas ao nosso redor. As opções eram inúmeras e todas especiais", postou Graciele no seu Instagram neste sábado, 28.

"Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus", disse a mãe em um post no Instagram.