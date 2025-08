INTESTINO

Câncer que matou ator da Globo Maurício Silveira é o mesmo que Preta Gil enfrentou

Câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino ou de cólon, está entre os tipos mais comuns no Brasil



Wladmir Pinheiro

Fernanda Varela

Publicado em 3 de agosto de 2025

Maurício Silveira

O ator Maurício Silveira, de 48 anos, morreu neste sábado (2) após complicações para retirada de um tumor no intestino. Ele estava internado no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, em coma, após a realização de cirurgia. >

Maurício Silveira, que participou de novelas da TV Globo, como “Cobras & Lagartos”, “Faça Sua História” e “Insensato Coração”, foi submetido ao procedimento para a retirada de um tumor no intestino e teve complicações no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica. O corpo de Maurício será velado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, a partir das 9h deste domingo (3). >

O câncer enfrentado pelo ator era o mesmo que matou a cantora Preta Gil, no domingo (20), aos 50 anos. O câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino ou de cólon, está entre os tipos mais comuns no Brasil. Quando diagnosticado precocemente, tem altas chances de cura, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).>

Preta havia falado abertamente sobre os primeiros sinais do câncer no intestino e emocionou o público ao relatar como descobriu o tumor. Ao lado de Ana Maria Braga, no tradicional café da manhã do programa Mais Você, a cantora detalhou os sintomas que sentiu e aproveitou o espaço para fazer um alerta sobre a importância da prevenção.>

"Fui ao banheiro normalmente e, quando fui andar até o banheiro, senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando olhei, era sangue. Mas não era pouco sangue, era muito sangue. Comecei a me sentir mal, fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital. Os médicos já pediram exames, tomografia, ressonância e, na primeira tomografia, já apareceu o tumor. Ele tem seis centímetros, ele é grande", relatou.>

Preta disse ainda que apresentou sinais de pressão alta, coisa que nunca tinha sofrido antes.>

Na época da entrevista, Preta se preparava para a última sessão de radioterapia. Ela já havia tornado pública sua luta contra o câncer em janeiro daquele ano e vinha utilizando suas redes sociais para dividir o processo de forma transparente. O tumor foi localizado no intestino e exigiu uma série de tratamentos, que incluíram cirurgia, quimioterapia e, posteriormente, sessões de radioterapia.>

A cantora também reforçou o papel fundamental da prevenção e incentivou o público a realizar exames de rotina, especialmente a colonoscopia a partir dos 45 anos, ou antes, no caso de quem tem histórico familiar da doença.>

"Na colonoscopia, você descobre os pólipos... Não espere passar mal, sentir alguma coisa pra fazer. Os pólipos, eles tiram na hora, porque ele pode virar um câncer. O meu é um pólipo pequeno no meio de uma carne esponjosa. É muito importante a gente fazer colonoscopia", explicou.>

Segundo ela, após compartilhar o diagnóstico, muitas pessoas passaram a procurar o exame. "Cresceu muito a demanda desse exame. Muitos médicos que me atenderam falaram 'muita gente veio fazer'. Muitos amigos me falaram 'estou indo fazer colonoscopia por sua causa'", contou.>

A entrevista repercutiu nas redes sociais e foi elogiada por telespectadores, que agradeceram à cantora pela coragem em expor sua história de forma tão aberta. Ao longo do tratamento, Preta Gil transformou sua luta em campanha de conscientização sobre o câncer colorretal, hoje considerado o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).>

O que é o câncer colorretal>