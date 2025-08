LUTO

Morre Maurício Silveira, ex-ator da Globo, aos 48 anos

Ator estava internado após complicações de uma cirurgia

Maysa Polcri

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 08:39

Mauricio Silveira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Maurício Silveira, de 48 anos, morreu no último sábado (2). Ele estava internado no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, onde enfrentava um coma após a realização de cirurgia. A morte foi confirmada pela família do ator.>

Maurício Silveira foi submetido ao procedimento para a retirada de um tumor no intestino e teve complicações no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica. A família pediu doações de sangue para ele nos últimos dias. O corpo de Maurício será velado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, a partir das 9h deste domingo (3).>

O ator participou de novelas da TV Globo, como “Cobras & Lagartos”, “Faça Sua História” e “Insensato Coração”. Também atuou em produções na Record, como “Balacobaco” e a série “Reis”, sendo a última exibida em 2024. >

No teatro, protagonizou mais de 20 espetáculos e ganhou notoriedade com a peça Pasolini no Deserto da Alma, dirigida por Francis Mayer. A montagem gerou polêmica pela cena de nudez frontal de Leo San, seu colega de cena, chegando a causar reações divididas do público durante a temporada carioca. >