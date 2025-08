RISCO

Trabalhador morre após ser atacado por touro em fazenda

Caso foi registrado em cidade do Mato Grosso do Sul

Um trabalhador rural morreu após ser atacado por um touro na tarde de sexta-feira (1º), em uma propriedade localizada na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Itamar Souza, tinha 40 anos e experiência no manejo de animais de grande porte. >

No momento do acidente, o trabalhador estava em uma chácara arrendada, quando foi surpreendido pelo ataque. Itamar foi atendido no Hospital Regional de Aquidauana. No sábado (2), passou por cirurgia, mas não resistiu aos graves ferimentos. >