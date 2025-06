NOVELA DAS 18H

Confira o resumo completo do capítulo de 'Garota do Momento' desta sexta-feira (20)

No capítulo desta sexta (20), Zélia expulsa Orlando e Beatriz comemora nova fase na penúltima semana da novela

A reta final de Garota do Momento segue cheia de reviravoltas e emoções. No capítulo desta sexta-feira (20), o clima de despedidas e transformações marca a penúltima semana da novela escrita por Alessandra Poggi, que está prestes a se despedir do público da faixa das 18h da TV Globo. >

O capítulo mostra Raimundo pedindo perdão a Lígia, que desabafa com Teresa sobre sua confusão emocional em relação ao ex-companheiro. Em paralelo, Alfredo, Eugênia e Topete se unem para organizar a transmissão do casamento de Sérgio e Jacira, um dos eventos mais aguardados pelos personagens e telespectadores.>

Outro ponto alto do capítulo é a revelação de Zélia, que abre o jogo sobre seu passado em uma conversa com Bia. Decidida a romper com o que a prende, ela toma uma atitude drástica: coloca um ponto final em seu casamento com Orlando e o expulsa de casa.>