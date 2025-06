CELEBRAÇÃO

Após 56 anos, primeira menina nasce em família de apenas meninos e recepção viraliza; VÍDEO

Vídeo mostra fogos, balões e casa decorada para a chegada da primeira bebê em cinco décadas

Depois mais de meio século marcando o nascimento de apenas meninos, uma família na Índia viveu um momento histórico: a chegada da primeira menina em 56 anos. A comemoração, digna de uma grande festa, foi registrada em vídeo e emocionou internautas ao redor do mundo.>

O registro mostra um comboio de carros decorados com balões coloridos desfilando pelas ruas, fogos de artifício iluminando o céu e uma casa ricamente ornamentada com flores para celebrar o nascimento da bebê. A pequena foi recebida com muita emoção e carinho por todos os familiares.>