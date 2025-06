SAÚDE CAPILAR

Massinha branca no couro cabeludo? Descubra os perigos, as causas e como eliminar de vez

Aquele resíduo esbranquiçado no couro cabeludo pode ser mais do que apenas sujeira; entenda as possíveis causas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de junho de 2025 às 11:00

A presença de uma substância esbranquiçada no couro cabeludo, muitas vezes descrita como uma “massinha”, é um incômodo comum que pode ter diferentes origens. A causa mais frequente é a dermatite seborreica, uma condição inflamatória crônica que afeta áreas do corpo ricas em glândulas sebáceas, como o couro cabeludo, rosto e parte superior do tronco. Essa doença provoca descamação, vermelhidão e coceira, principalmente em adultos jovens e de meia-idade.>

O que é a dermatite seborreica?

Essa condição é uma inflamação da pele marcada por: >

Descamação : formação de escamas esbranquiçadas ou amareladas que podem se agrupar formando uma massa visível



: formação de escamas esbranquiçadas ou amareladas que podem se agrupar formando uma massa visível Oleosidade : o couro cabeludo pode ficar com aspecto gorduroso

: o couro cabeludo pode ficar com aspecto gorduroso Coceira e vermelhidão: prurido intenso e áreas irritadas são sintomas frequentes

Embora a causa exata ainda não seja completamente esclarecida, fatores como predisposição genética, o fungo Malassezia, que vive naturalmente na pele, e alterações hormonais estão associados ao surgimento da dermatite seborreica.>

Diagnóstico e tratamento

Para identificar a dermatite seborreica, o dermatologista analisa os sintomas e o histórico clínico do paciente. O tratamento tem foco no controle dos sinais e pode envolver:>

Shampoos medicinais: fórmulas com cetoconazol, piritionato de zinco ou ácido salicílico são eficazes para diminuir a descamação e controlar a proliferação fúngica. >

Cremes e loções: anti-inflamatórios e antifúngicos tópicos aplicados diretamente nas áreas afetadas ajudam a reduzir os sintomas. >

Medicamentos orais: em casos mais graves, o uso de remédios prescritos pode ser necessário para um controle mais eficaz. >

Evitar fatores que agravam o quadro: estresse, produtos capilares agressivos e temperaturas extremas. >

Outras causas que podem provocar a "massinha branca"

Nem toda "massinha" no couro cabeludo é dermatite seborreica. Entre outras possíveis causas estão:>

Piedra branca : uma infecção fúngica que provoca o surgimento de pequenos nódulos esbranquiçados nos fios.

: uma infecção fúngica que provoca o surgimento de pequenos nódulos esbranquiçados nos fios. Psoríase: uma doença autoimune que causa placas escamosas e vermelhas, inclusive no couro cabeludo.

E o Demodex, esse ácaro que pode causar incômodo? >

Outro motivo para o surgimento dessa “massinha” pode ser a proliferação excessiva do Demodex, um ácaro microscópico que habita naturalmente os folículos capilares. Em geral, ele não causa problemas, mas seu aumento exagerado pode levar ao acúmulo de sebo, células mortas e outras impurezas, gerando o resíduo esbranquiçado e com odor desagradável.>

Manter a higiene capilar adequada, lavar os cabelos regularmente com produtos apropriados e controlar a oleosidade são passos essenciais para evitar esse desconforto.>

