OPORTUNIDADE

Anitta vai se hospedar com fãs em cobertura em Copacabana; veja detalhes do Airbnb

Os hóspedes terão a oportunidade de viver uma programação completa ao lado da cantora entre os dias 7 e 10 de março

Elis Freire

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 14:47

Anitta na cobertura em Copacabana Crédito: Divulgação

1000 m² com vista para o mar. Jardim tropical. Piscina de borda infinita. Sala de bem-estar. Camarim. Esses são alguns dos espaços presentes no Airbnb em Copacabana, no Rio de Janeiro, que terá a cantora Anitta como a grande anfitriã. Os interessados poderão reservar o apartamento e desfrutar da estadia entre os dias 7 e 10 de março. Uma ressaca do Carnaval com Anitta! >

Na cobertura luxuosa onde a famosa já se hospedou, os hóspedes terão uma programação completa ao lado da cantora. Acompanhar a cantora até o trio, camarote na Sapucaí para ver a artista e até um churrasco na mansão onde Anitta mora são algumas das regalias presentes na programação especial de quem ficar no Airbnb. >

"Essa cobertura é tudo o que eu preciso em qualquer ocasião: seja para descansar e aproveitar a vista de tirar o fôlego, ou quando estou por aqui a trabalho e posso contar com essa localização sensacional", contou Anitta, em entrevista à Casa e Jardim. >

O apartamento estará disponível para reserva a partir de 28 de fevereiro, às 11h, em airbnb.com/carnavaldaanitta, custando R$ 225,00 a noite. A reserva é para até dois adultos que serão escolhidos por ordem de chegada. >

Veja detalhes da cobertura:>

A cobertura oferece vistas panorâmicas do mar, com uma piscina aquecida de borda infinita que se funde ao horizonte, além de espreguiçadeiras e sofás para descansar e tomar sol. >

Sala de estar da cobertura Crédito: Divulgação

No espaço externo, a cobertura ainda tem uma área gourmet e um exuberante jardim tropical que contorna as extremidades do imóvel. O local, então, te leva para a sala privativa de massagem e bem-estar, chamada de "espaço zen", para se energizar antes ou depois da folia do Carnaval.>

Área externa Crédito: Divulgação

Na sala de estar com direito a sofás brancos e uma mesa redonda também em tons claros, o ambiente é sóbrio e aconchegante. O quadro em tons de amarelo, rosa, verde e entre outras cores complementa a decoração.>

Sala de estar Crédito: Divulgação

Das quatro suítes deslumbrantes do apartamento, duas contam com camas de casal, armários espaçosos e portas de vidro que se abrem para a área externa. O jardim torna a área ainda mais charmosa e aconchegante.>

As outras duas suítes são o "espaço zen" e o apelidado de "glam room", cômodo totalmente personalizado para a experiência dos hóspedes da Anitta nesse Carnaval.>

EspaçoZen Crédito: Divulgação

O quarto foi decorado para ser um camarim, com uma bancada grande, espelhos e banquetas vermelhas. Um manequim no centro veste um look de líder de torcida já utilizado por Anitta. Além disso, diversas maquiagens, glitters e máscaras estão disponíveis para os visitantes.>

Camarim Crédito: Divulgação

Confira programação dos hóspedes:>

No dia 8 de março, a manhã já começa cheia de energia com o Bloco da Anitta, que se concentra às 7h no Centro. Os hóspedes da cobertura terão a oportunidade de acompanhar a cantora até o trio e aproveitar o bloco de lá de cima, bem pertinho da anfitriã.>

Após acompanhar o bloco, os dois hóspedes estão convidados para um churrasco na mansão de Anitta. O encontro, exclusivo para família e amigos mais próximos, será mais uma oportunidade dos fãs passarem ainda mais tempo ao lado da celebridade.>

E não acaba por aí! No mesmo dia, à noite, eles ainda poderão comparecer na Sapucaí para curtir o show da cantora em um dos camarotes mais animados da festa, durante o Desfile das Campeãs, e assistir às escolas de samba vencedoras do Carnaval 2025.>