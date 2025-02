CUIDADO ANIMAL

Tosar ou não tosar? Veja como agir com os pets em tempos de calor extremo

Os pelos funcionam como reguladores térmicos para os cães

Com o verão a todo vapor e as altas temperaturas castigando, os donos de pets ficam preocupados em como aliviar o calor para os cães e a ideia de tosar vem logo à mente. Porém, no caso dos amiguinhos de quatro patas, um pelo curto não significa menos calor. >

Quais raças podem ser tosadas?

Porém, não é proibido tosar o cachorro no verão, a decisão só deve seguir sempre orientações do veterinário para “preservar as características da raça do animal”. No caso de algumas raças, a tosa não é permitida em nenhum momento do momento do ano, sendo permitido somente tosa higiênicas nas patas e região íntima.>