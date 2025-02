FOLIA DA CRIANÇADA

Veja onde curtir blocos infantis no Carnaval de Salvador

Em 2025, a maior festa de rua promete animar os pequenos em diversos circuitos da cidade

Criança também quer pular Carnaval? Quer sim, senhor! E o Carnaval 2025 de Salvador não deixou de fora a programação infantil, com diversas opções para levar as crianças nos diferentes circuitos espalhados pela cidade. >

Para curtir com a família em segurança, o Circuito Osmar, no Campo Grande, é um dos principais, com tradição quando se fala em bloquinhos de rua. Além dele, o Circuito Batatinha, no Pelourinho, e o Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina) prometem muita animação para a criançada.>