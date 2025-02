FENÔMENO BAIANO

Veja onde Timbalada vai tocar no Carnaval 2025 de Salvador

A banda vai puxar trio junto com Carlinhos Brown, fundador do grupo

Timbalada vai descer para o Carnaval de Salvador 2025 sim! A festa popular que acontece entre os dias 27 de fevereiro (quinta-feira de carnaval) e 5 de março (quarta-feira de cinzas) vai contar com um momento histórico: Timbalada e Carlinhos Brown em cima do trio para celebrar os 40 anos do Axé Music. >