AGENDA

Claudia Leitte encara maratona de shows no Carnaval 2025; confira as datas

Cantora se apresenta em três estados e faz quatro dias de festa em Salvador

A cantora e compositora Claudia Leitte já está com a agenda cheia para o Carnaval 2025, que promete ser intenso. Desde o início do verão, a artista tem aquecido o público com ensaios concorridos, como o "Soul D’Rua", que lotou o Candyall Guetho Square. A maratona começou em 15 de janeiro, em Fortaleza, e segue até a Quarta-feira de Cinzas. >