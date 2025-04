INVESTIGAÇÃO

Juliana Oliveira presta depoimento contra Otávio Mesquita e cita outras vítimas: 'Relatos muito similares'

Investigação sobre denúncia de estupro segue em andamento e deve ser concluída em até 30 dias

Heider Sacramento

Publicado em 25 de abril de 2025 às 08:05

Juliana Oliveira acusa Otávio Mesquita de estupro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A produtora e humorista Juliana Oliveira prestou depoimento por duas horas na tarde da última quarta-feira (23), em uma delegacia de Osasco (SP), como parte do inquérito que apura a denúncia de estupro contra o apresentador Otávio Mesquita. A informação foi confirmada por seu advogado, Dr. Hédio Silva Júnior, que acompanha o caso. >

De acordo com o defensor, Juliana manteve firme sua versão dos fatos durante o depoimento, que também foi sustentado por imagens da gravação do programa “The Noite”, exibido pelo SBT em abril de 2016. “O depoimento foi bastante coeso”, afirmou o advogado, ressaltando o impacto emocional da situação. “Foi um momento difícil para ela, mas a condução da polícia foi respeitosa e cuidadosa”, completou.>

Dr. Hédio também revelou que, após a repercussão do caso, outras mulheres entraram em contato com Juliana relatando experiências semelhantes envolvendo Otávio Mesquita. “Relatos de abordagens e agressões com características muito, muito similares às que ela sofreu”, disse. A Polícia Civil tem até 30 dias para concluir o inquérito, com possibilidade de prorrogação.>

Entenda o caso

A denúncia de Juliana Oliveira envolve um suposto abuso ocorrido durante a gravação de “The Noite”, em 2016, quando ela atuava como assistente de palco e produtora da atração. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Otávio Mesquita teria praticado “atos libidinosos com uso de força física” diante de outras pessoas no estúdio.>

Na ocasião, Mesquita, fantasiado, teria descido do palco de ponta-cabeça e tocado nas partes íntimas de Juliana sem consentimento, durante uma cena ensaiada. A humorista teria reagido imediatamente com tapas e chutes, demonstrando incômodo e protestando com palavras e gestos.>

Otávio Mesquita nega a acusação e classificou o episódio como “absurdo”. Em sua defesa, afirmou que a cena foi previamente combinada e que sua família estava presente na plateia, o que, segundo ele, impediria qualquer atitude abusiva. Ele também sugeriu que a denúncia seria uma tentativa de Juliana de “chamar atenção” após ter sido demitida do SBT. O apresentador ainda declarou que pretende processá-la por danos morais.>

Versões conflitantes

Em vídeo publicado nas redes sociais, Juliana rebateu as declarações de Mesquita, afirmando que, apesar de um ensaio prévio, ele teria alterado o combinado no momento da gravação, a agarrado com força e tocado suas partes íntimas. Ela também afirmou ter se queixado com o apresentador Danilo Gentili e com a produção do programa, que, segundo ela, apenas ofereceram como solução não convidar mais Mesquita.>

Juliana também relatou que, em outra ocasião, foi trancada no banheiro pela produção enquanto o apresentador estava no estúdio. Danilo Gentili, por sua vez, declarou que a humorista só teria manifestado a denúncia em 2020, após o caso de Dani Calabresa contra Marcius Melhem vir à tona. Segundo ele, a decisão de não judicializar a denúncia e de afastar Mesquita partiu da própria Juliana.>