CRISE

Briga com Cauã afetou saúde mental de Bella Campos, diz revista

Atriz teve crise de ansiedade após interferências do ator no seu trabalho

Fernanda Varela

Publicado em 25 de abril de 2025 às 08:00

Bella Campos e Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Uma das protagonistas da novela Vale Tudo, exibida em horário nobre pela Globo, Bella Campos está com a saúde mental abalada. A jovem, que interpreta a personagem Maria de Fátima na trama, voltou a ter crises de ansiedade após as desavenças com Cauã Reymond nos bastidores, segundo informações divulgadas pela revista Veja.>

A reportagem aponta que a atriz tem sofrido bastante por conta das interferências do ator em seu trabalho. Ela chegou a denunciá-lo ao compliance da emissora, alegando que o ator é debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A queixa foi acolhida, mas nada ocorreu.>

Essa não é primeira vez que Bella Campos sofre com questões de saúde mental. A jovem já sofreu de depressão e ansiedade no passado, segundo ela mesma contou aos seus seguidores à época.>

"[No] ano passado (2023), tive a crise de ansiedade mais forte em toda a minha vida, passei por momentos depressivos e não conseguia me alimentar de jeito nenhum, é isso que vocês querem aplaudir?", disse ela, após receber críticas ao seu corpo.>

Bella ainda fez uma publicação aprofundando o assunto. "Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado. Poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto", seguiu.>

"Alguns achavam exagero ou só que eu tava cansada de tanto trabalho, mas a verdade é que foi horrível, eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, tava apática, famoso: xoxa, capenga e manca! Eu só estou falando isso aqui agora porque isso passou, eu tirei forças do fundo do meu útero, do fundo da minha alma, de onde eu achava que nem conseguiria mais tirar e não desisti. Não desisti de mim, não desisti dos meus sonhos, não desisti da minha felicidade e hoje eu estou vivendo a minha vida do jeitinho que eu sempre quis, do jeito que é melhor para mim", comentou ela em suas redes sociais, há um ano.>