REINO ANIMAL

Conheça a menor cobra do mundo, que reapareceu depois de muitos anos sem registros

Florestas caribenhas guardam segredos como a menor cobra do mundo

A menor cobra do mundo, conhecida como Tetracheilostoma carlae, foi encontrada novamente em Barbados após quase vinte anos sem registros. Considerada extinta por alguns pesquisadores, a espécie foi localizada em uma floresta preservada durante uma missão científica realizada em março de 2025. >

Tetracheilostoma carlae é a menor cobra do mundo

A ação foi conduzida por uma equipe de biólogos locais em parceria com a organização ambiental Re:wild, que se dedica à busca por espécies raras e desaparecidas. >

Com menos de 10 centímetros e corpo semelhante a um espaguete fino, a pequena cobra vive enterrada no solo, o que dificulta sua observação. >

O exemplar foi descoberto sob uma pedra, em um dos poucos fragmentos de floresta nativa da ilha. Após exames detalhados, os cientistas confirmaram tratar-se da mesma espécie descrita pela primeira vez em 2008, com base em características como escamas nasais únicas, olhos laterais e faixas sutis de cor no dorso.>

Persistência científica leva à redescoberta

A equipe responsável enfrentou longos dias de campo, com buscas em terrenos acidentados e vegetação densa. A missão exigiu paciência e preparo técnico para identificar sinais de vida em meio ao ambiente subterrâneo. O momento da descoberta foi celebrado por todos como uma conquista científica e ambiental de grande importância.>

Depois de ser capturada com todo o cuidado necessário, a cobra foi enviada a um laboratório para verificação. Os exames confirmaram sua identidade e descartaram a possibilidade de ser confundida com outras espécies similares, como a cobra-cega-braminus, que habita algumas regiões do Caribe.>