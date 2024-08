10 curiosidades interessantes sobre as cobras

As cobras são répteis fascinantes, caracterizadas por corpos alongados e ausência de membros visíveis. Esses seres vivos despertam grande interesse devido à sua incrível diversidade. Desde habilidades de locomoção diversificadas até a capacidade de detectar calor para caçar presas, elas demonstram uma complexidade biológica e ecológica que as torna objetos de estudo e admiração.

1. Diversidade de espécies

Há cerca de 3 mil espécies de cobras no mundo, variando desde pequenas terrestres até grandes aquáticas. Somente no Brasil, segundo o Atlas das Serpentes Brasileiras, há 412 espécies. Essa diversidade permite que elas se adaptem a uma grande variedade de habitats.

2. Ausência de pálpebras

3. Muda de pele

4. Sentido de calor

As cobras da família Viperidae, como jararacas, surucucus e cascavéis, têm buraquinhos entre os olhos e as narinas que funcionam como um termômetro para detectar o calor emitido por suas presas de sangue quente, algo especialmente útil durante a caça noturna ou em ambientes escuros, em que a visão é limitada.

5. Ausência de ouvidos externos

Diferentemente dos humanos, as cobras não têm ouvidos externos. No entanto, isso não significa que são surdas. Isso porque elas podem sentir vibrações por meio do solo e dos seus corpos. Além disso, conforme pesquisa realizada pela Universidade de Queensland, na Austrália, as serpentes também escutam e reagem às vibrações sonoras transportadas pelo ar.