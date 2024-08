DICA

7 benefícios da melancia para a saúde

Veja como essa fruta refrescante e suculenta auxilia no funcionamento do organismo e na prevenção de doenças

1. Ajuda na hidratação do corpo

Composta por 90% de água, a melancia é uma excelente aliada na hidratação do corpo. Além de fornecer uma grande quantidade de líquido, ela ajuda a manter o equilíbrio de eletrólitos, fundamental para o funcionamento adequado dos músculos e do sistema nervoso.

2. Poderoso antioxidante

A melancia é rica em antioxidantes, incluindo o licopeno, que desempenha um papel fundamental na neutralização dos radicais livres. Esse processo ajuda a reduzir o estresse oxidativo, auxiliando na prevenção de doenças crônicas e do envelhecimento precoce das células do corpo. “Dentre os principais nutrientes que têm ação antioxidante no organismo, estão as vitaminas A, C e E e os carotenoides, como o licopeno, que está presente nas frutas vermelhas, e o betacaroteno, que é precursor da vitamina A”, lista o cardiologista Bruno Ganem.