Ser ARMY não é para fracos: confira todos os projetos solo dos membros do BTS antes do comeback

Fãs dividem o tempo em acompanhar álbuns, turnês e feats mesmo com integrantes no exército

Último encontro público do BTS, no dia em que Jin (de boné) encerrou o serviço militar Crédito: Reprodução

Mesmo com cinco integrantes ainda no serviço militar, o grupo sul-coreano BTS segue movimentando o universo pop com uma avalanche de lançamentos individuais nos mais diversos ritmos: jazz, R&B, pop, rap e muitos outros. Até Jin, membro do grupo, comentou essa semana: “está difícil acompanhar tudo”. Preparamos uma lista completa para você entender o que cada um fez até agora — e se preparar para o tão aguardado retorno, previsto para junho.>

Ser army - fã do BTS - não é uma missão simples — é quase uma maratona em tempo integral. Desde que o grupo anunciou, em 2022, uma pausa nas atividades em conjunto para que seus sete integrantes - com idades que variam de 27 a 32 anos - pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o fluxo de novidades – que teoricamente deveria diminuir, se intensificou. Músicas, documentários, feats, turnês, séries… o ritmo é tão insano que, nas duas últimas semanas tivemos RM, líder do grupo, e Tablo, do Epik High, anunciando a colaboração Stop The Rain, Jin lançando o segundo álbum solo pós serviço militar + turnê mundial - além de presença no show do Coldplay em Seul -, sem falar em J-Hope, outro membro que já voltou à ativa, viajando com sua world tour. >

Com cinco dos sete membros ainda no exército — RM, SUGA, Jimin, V e Jungkook — e previsão de retorno de todos até junho de 2025, cresce também a expectativa sobre o próximo passo do BTS. A imprensa coreana aponta para uma nova turnê mundial este ano comemorando os dez anos da trilogia The Most Beautiful Moment in Life, mas o CEO da HYBE, Lee Jae Sang, já sinalizou que o grupo vai precisar de mais alguns meses de preparação antes de subir ao palco novamente.>

Enquanto o comeback não vem, preparamos uma lista completa — e necessária — com todos os lançamentos solo de cada integrante. Um verdadeiro guia para quem quer conhecer melhor o trabalho individual dos sete e se preparar para a próxima era do BTS.>

RM (Kim Namjoon)

• RM (mixtape, 2015)>

• mono. (mixtape, 2018 – #26 na Billboard 200)>

• Indigo (álbum, 2022 – com Erykah Badu, Anderson .Paak, Tablo)>

• Right Place, Wrong Person (álbum previsto para 24 de maio de 2024 – com sons alternativos e letras francas)>

• Stop The Rain (feat. Tablo, 2025 – colaboração mais recente)>

Jin (Kim Seokjin)

• Tonight (2019), Abyss (2020), Super Tuna (2021 – viral), The Astronaut (2022 – feat. Coldplay)>

• Happy (álbum, 2024 – com seis faixas)>

• ECHO (álbum previsto para 16 de maio)>

• Turnê mundial #runseokjin__ep.tour (estreia em junho, com 18 shows em nove cidades) – ele será o primeiro solista de K-pop a se apresentar na The O2 Arena, em Londres, nos dias 5 e 6 de agosto.>

SUGA / Agust D (Min Yoongi)

• Agust D (mixtape, 2016 – rap hardcore e persona ousada)>

• D-2 (mixtape, 2020 – #11 na Billboard 200)>

• D-DAY (álbum, 2023 – último da trilogia; inclui o documentário Road to D-Day)>

• Turnê solo mais lucrativa da história para um rapper (dados de 2023)>

J-Hope (Jung Hoseok)

• Hope World (álbum, 2018 – #38 na Billboard 200)>

• Jack in the Box (álbum, 2022 – com os singles More e Arson)>

• Hope on the Street Vol. 1 (álbum e docuseries, 2024 – no Prime Video)>

• Sweet Dreams (feat. Miguel – março de 2025)>

• Mona Lisa (março de 2025 – sucesso internacional e 1º lugar no M Countdown)>

• Turnê mundial Hope on the Stage – atualmente no Japão após passar pelas Américas>

Jimin (Park Jimin)

• Promise (2018), Christmas Love (2020), Closer Than This (2023)>

• FACE (álbum, 2023 – Like Crazy alcançou #1 na Billboard Hot 100)>

• MUSE (álbum, 2024 – inclui Who, que ficou 33 semanas no Hot 100)>

V (Kim Taehyung)

• Scenery e Winter Bear (2019), Snow Flower (2020 – com Peakboy)>

• Layover (álbum, 2023 – com o hit Slow Dancing, #51 no Hot 100)>

• FRI(END)S (single, 2024 – pop soul R&B em inglês, #65 na Billboard Hot 100)>

• “White Christmas” (2024): Em uma colaboração póstuma com o lendário Bing Crosby, V lançou uma nova versão do clássico natalino. (#93 na Billboard Hot 100).>

• “Winter Ahead” (2024): Lançada em 29 de novembro de 2024, esta colaboração com Park Hyo-shin faz parte da trilha sonora da segunda temporada de “Arcane”, da Netflix (#33º lugar na Billboard Holiday 100). >

Jung Kook (Jeon Jungkook)

• Still With You (2020), Stay Alive (2022 – para o webtoon 7 Fates: Chako), My You (2022 – presente para os fãs)>

• GOLDEN (álbum, 2023 – tema: os momentos dourados de sua carreira solo) - GOLDEN se tornou o álbum de solista de K-pop mais ouvido da história no Spotify, com mais de 5,45 bilhões de streams, e o quarto álbum mais reproduzido entre todos os artistas de K-pop na plataforma>

• Singles: Seven (#1 na Billboard Hot 100), Standing Next To You, 3D>

• Never Let Go (single, 2024 – dedicado ao ARMY)>