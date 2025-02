CONSCIENTIZAÇÃO NA MODA

Lutando contra câncer, modelo italiana surge com cabeça raspada e exibe cicatriz de cirurgia

Bianca foi diagnosticada com câncer de ovário no ano passado

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 21:42

Bianca Balti Crédito: Reprodução

A modelo italiana Bianca Balti chamou atenção e foi a estrela da noite no Sanremo Music Festival, realizado na noite da última quarta-feira (12), no Teatro Ariston, na Itália. Bianca, conhecida por desfilar para Victoria's Secret, Dolce & Gabbana e Sports Illustrated, foi diagnosticada com câncer de ovário em 2024, e surgiu com os cabelos raspados e exibindo a cicatriz da cirurgia para a retirada do câncer em um vestido de grife prateado.>

Durante o festival, a modelo exibiu com orgulho a cabeça careca e usou quatro looks diferentes. Além disso, ela também roubou a cena dançando com o cantor italiano Cristiano Malgioglio. >

Bianca fez sessões de quimioterapia e falou sobre os desafios do tratamento após a cirurgia de remoção de ovário. "Foi uma semana cheia de medo, dor e lágrimas, mas sobretudo de amor, esperança, riso e força. Tenho uma longa jornada pela frente, mas sei que vou vencer. Por mim, por todos os meus entes queridos e por todos os que precisam de força: podem pedir emprestada um pouco da minha porque eu tenho muita", confessou.

