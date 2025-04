DESPEDIDA

Velório da atriz da Globo Lúcia Alves será neste sábado no Rio de Janeiro

Atriz de novelas marcantes da televisão morreu aos 76 anos após complicações de um câncer

A atriz Lúcia Alves , conhecida por papéis memoráveis na teledramaturgia brasileira, será velada neste sábado (25), no Cemitério São João Batista, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ela faleceu aos 76 anos, após permanecer internada em estado grave por dez dias. >

A artista deu entrada no hospital após sentir um forte desconforto respiratório. Desde 2022, ela enfrentava uma batalha contra o câncer de pâncreas. Nos últimos meses, o quadro de saúde se agravou devido a infecções urinárias e um episódio de pneumonia, o que a levou a novas internações.>

Em uma entrevista concedida no mês passado, Lúcia falou abertamente sobre como encarava o tratamento e os desafios impostos pela doença. Com uma carreira sólida na televisão, ela participou de produções marcantes como Irmãos Coragem, Ti Ti Ti, Helena, Barriga de Aluguel, O Fim do Mundo e O Cravo e a Rosa.>