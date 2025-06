ACIDENTE

Entregador de aplicativo morre em colisão com carro na contramão na RMS

Motorista fugiu

Um entregador de aplicativo morreu após uma colisão com um carro que trafegava na contramão no sábado (14), por volta das 19h, na Avenida Imbassaí, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A vítima, identificada como Jônatas Couto Lima, de 36 anos, pilotava uma motocicleta durante o acidente. >

Segundo testemunhas, o homem estava trabalhando quando houve a ocorrência. Já o motorista do automóvel fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Civil informou que ele foi identificado, mas ainda não foi localizado. >

A Delegacia Territorial de Dias D'Ávila investiga as circunstâncias do caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. >