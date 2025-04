ACESSIBILIDADE

Nova função muda a forma de assistir produções na Netflix a partir de agora; saiba o que mudou

Recurso promete visualizar apenas os diálogos falados nas legendas em diversos idiomas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de abril de 2025 às 13:12

Nova função muda a forma de assistir produções na Netflix a partir de agora; saiba o que mudou Crédito: Adam Yee/Shutterstock

A Netflix deu mais um passo em direção à personalização da experiência dos usuários. A partir desta quinta-feira (24), quem costuma assistir a filmes e séries com legendas vai contar com uma novidade: uma nova configuração que exibe apenas os diálogos falados, sem incluir sons do ambiente, efeitos sonoros ou descrições musicais. >

Antes da mudança, o público que optava por legendas no idioma original precisava recorrer à versão voltada para pessoas surdas ou com deficiência auditiva (SDH/CC), que inclui anotações como “[telefone tocando]” ou “[música tensa]”. Agora, com a nova funcionalidade, será possível manter o foco somente no conteúdo falado.>

A atualização não se limita ao inglês, ela estará disponível em todos os idiomas oferecidos pela Netflix, como parte do compromisso da empresa com a acessibilidade e a diversidade de públicos. Os usuários também poderão ajustar a aparência da fonte das legendas, como tamanho e estilo, conforme suas preferências.>

Segundo uma pesquisa realizada em 2023 pela YouGov, cerca de 40% dos espectadores nos Estados Unidos afirmaram preferir assistir a conteúdos com legendas ativadas, mesmo em sua língua nativa. Entre os principais motivos citados estão a melhora na compreensão geral e a facilidade em entender diferentes sotaques.>

A nova configuração estreou junto com a última temporada de "YOU", série de suspense que chegou à plataforma no dia 24 de abril. A partir de agora, todos os novos lançamentos originais da Netflix contarão com essa opção entre os recursos disponíveis.>